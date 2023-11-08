بيكيه يكشف موقف من الترشح لرئاسة برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم جيرارد بيكيه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني السابق موقفه من الترشح لرئاسة النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

موقف بيكيه من الترشح لرئاسة برشلونة

وقال اللاعب جيرارد بيكيه في تصريحات له منذ قليل عند سؤاله عن موقفه من الترشح لرئاسة برشلونة:" الرئاسة تحتاج إلى تضحيات، ولكن سأفكر بالأمر وأنا جاهز للمساعدة لأني أشعر أني مدين بالكثير لبرشلونة".

وأكد:" فكرت في الأمر كثيرًا، لكي تُصبح رئيسًا عليك أن تقدم الكثير من التضحيات، أنا لا أستبعد ذلك لكنه ليس في ذهني الآن على الإطلاق".

وأوضح:" لم أتحدث مع تشافي منذ أن غادرت، في يوم الاحتفال بلقب الدوري دعاني في حالة رغبتي في الانضمام إليهم في الاحتفال".

