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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي حجم إصابة نجم الفريق التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

جوارديولا يكشف حجم إصابة نجم مانشستر سيتي

وتحدث المدرب بيب جوارديولا عن طبيعة إصابة اللاعب أكانجي ومدى جاهزيته لخوض لقاء تشيلسي القادم حيث قال في تصريحات له:" إنه يعاني من إصابة عضلية وسيغيب لبعض الوقت".

وأكد:" إنه أمر مؤسف بالنسبة له لأنه محترف لا يصدق، لقد حاول أن يفعل ذلك، من المؤسف، إنها أخبار سيئة بالنسبة لنا أخبار سيئة لهذه الليلة."

وأوضح:" لقد كانت مشكلة في الظهر، كان يتدرب، عندما حدث هذا، بدا وكأنه يبلغ من العمر 75 عامًا، لم يستطع اللعب لهذا السبب استبدله كايل في تلك اللحظة، آمل ألا تكون مشكلة كبيرة وسيكون جاهزًا لمباراة الأحد".

