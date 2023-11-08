نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة بين ليفربول وريال مدريد لخطف مدافع سبورتنج لشبونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن منافسة شرسة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي في الفترة المقبلة.

منافسة شرسة بين ليفربول وريال مدريد لخطف مدافع سبورتنج لشبونة

وأكد موقع جول العالمي أن فريق ليفربول هو المرشح الأوفر حظا لضم اللاعب جونسالو إيناسيو مدافع فريق سبورتنج لشبونة في الفترة القادمة.

وأوضح الموقع أن نادي ريال مدريد الإسباني هو الآخر يهتم بالتعاقد مع المدافع الألماني جونسالو إيناسيو في الفترة المقبلة بعد انبهار مسؤولي الملكي بمستويات اللاعب.

وأشار إلى أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي معجب بأداء المدافع الشاب، كما أنه يرى بأن جونسالو إيناسيو بديل جيد للمدافع فيرجيل فان ديك.

وذكر أن فريق مانشستر يونايتد الذي كان يرغب في التعاقد مع هذا اللاعب تراجع عن هذه الفكرة في الفترة الأخيرة.

