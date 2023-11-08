نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري تحت 14 عامًا " 2009" يفوز على الرباط بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة الكابتن تيسير بدوي، على ضيفه فريق الرباط بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الأربعاء بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من علي الغزناوي ومعه كريم غريب ويوسف العربي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 18 نقطة محققا العلامة الكاملة من مبارياته الست التي خاضها بعدما جنبته القرعة من اللعب في الجولة الماضية.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله أحمد مصباح في الدقيقة الثانية والثلاثين، فيما أضاف كريم علاء الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بعد متابعته لتسديدة زميله يوسف البلتاجي والذي نجح بدوره في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من ركلة ثابتة، ليرد فريق الرباط بإحرازه لهدفه الوحيد في الدقيقة الثامنة، ويجري الكابتن تيسير بدوي العديد من التغييرات التي أسفرت عن احراز مهند زيادة للهدف الرابع في الدقيقة الثلاثين من تسديدة قوية من خارج المنطقة، بينما احرز يوسف البلتاجي هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى، أحمد حسن، عبده زارع، إياد رمضان ، زياد أيمن لخط الظهر، يوسف الجرايحي ، نور الحناوي، يوسف البلتاجي لخط الوسط، كريم علاء، أحمد مصباح، فكري مسعود لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من مهند زيادة، صهيب حسن، حمزة بدوي، مؤمن كامل، يحيى صالح.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.