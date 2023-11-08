نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق أبيض كاسح.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل موقعة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية ضد نظيره فريق بيراميدز مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تقابل الزمالك وبيراميدز في 17 مباراة، حقق الفارس الأبيض الفوز في 10 مباريات، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل، ونجح الفريق السماوي في الفوز بمباراة واحدة فقط.

وفيما يتعلق بأهداف هذه المباريات، سجل لاعبو الزمالك مجموع 29 هدفًا، بينما سجل لاعبو بيراميدز 12 هدفًا.

كانت الدفاعات تلعب دورًا مهمًا في هذه المواجهات، حيث نجح الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، بينما حقق بيراميدز ذلك في مباراتين فقط.

أما بالنسبة للهدافين في في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميد، يتصدر المغربي أشرف بن شرقي قائمة الهدافين بـ4 أهداف. يليه محمود علاء ومصطفى محمد بـ 3 أهداف لكل منهما.

ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر 3 مباريات ضد بيراميدز، حيث انتهت المباريات الثلاثة بالتعادل، وفاز بيراميدز في إحداها بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن الفائز من الزمالك وبيراميدز يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بعدما تأهل الأخير على حساب فريق بيراميدز.