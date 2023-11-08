نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي أتلتيكو مدريد على أعتاب الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترغب العديد من الأندية الأمريكية التعاقد مع الكثير من أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية في الفترة المقبلة وذلك على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جريزمان وموراتا على اعتاب الدوري الأمريكي

وأكدت تقارير صحفية أن هناك اهتمام كبير من قبل العديد من الأندية الأمريكية بالتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو المقبل.

وأوضح التقرير أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي يعتبر أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان في المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى أنه المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد هو الآخر محط أنظار الكثير من الأندية الأمريكية وعلى رأسهم فريق لوس أنجلوس جالاكسي.



وكان الفرنسي أنطوان جريزمان أعرب في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.