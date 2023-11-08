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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا يتمنى خلاله الشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

أعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي.

مجلس المصري يتمنى الشفاء العاجل لنائب رئيس النادي الأهلي

تمنى النادي المصري ومجلس إدارته وجميع العاملين الشفاء العاجل للسيد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.





وتعرض نائب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية طارئة خلال اجتماعات للنادي بالجزيرة واستدعت نقله لإحدى المستشفيات لإجراء جراحة دقيقة يرقد على أثرها بالعناية المركزة.

حرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه.

