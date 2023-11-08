نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة بيراميدز يتمنى الشفاء العاجل لنائب رئيس الأهلي العامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمنى نادي بيراميدز ومجلس إدارته وجميع العاملين الشفاء العاجل للسيد الأستاذ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

بيراميدز يتمنى الشفاء العاجل لـ العامري فاروق

وأرسل المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز باقة ورد إلى السيد العامري فاروق متمنيا له تمام الصحة والعافية والشفاء العاجل، لحين السماح بالزيارة له في أقرب وقت ممكن.

وتعرض نائب رئيس النادي الأهلي لأزمة صحية طارئة خلال اجتماعات للنادي بالجزيرة واستدعت نقله لإحدى المستشفيات لإجراء جراحة دقيقة، يرقد على أثرها بالعناية المركزة.

