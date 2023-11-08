نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. فتوح يفاجئ جماهير الزمالك وجائزة جديدة تطرق أبواب صلاح ومفاجأت في تشكيل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 8-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

مفاجأة كبرى بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض.

وأكد عامر العمايرة المتخصص في اللوائح الرياضية، أنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وقال العماري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة".

وأضاف: "طبقا للوائح الفيفا، فأن أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادٍ حتى خلال فترة الحماية، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في يناير المقبل على أن يكون تفعيل العقد من الموسم المقبل".

وواصل: "يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح وذلك بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة، وحال تدربه مع قطاع الناشئين فأن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد".

وزاد: "لا بد أن يوقع أحمد فتوح على أي خصومات مالية أو عقوبات يتم توقيعها عليه من جانب إدارة الزمالك، حتى لا يقع في نفس فخ النادي الإسماعيلي الذي تعرض لشكاوى من لاعبين أجانب بعدما قام بخصم فلوس من مستحقاتهم ولم يتم الحصول على موافقة منهم، وتم معاقبة النادي بتحمل كافة المستحقات المالية".

وأشار إلى أن أي عقوبة مالية يصدرها الزمالك على أحمد فتوح تستلزم الحصول على توقيعه على اوراق تفيد بوجود خصم مالي، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي لا يعترف ببند توزيع 25% من العقود حسب نسبة المشاركة، الذي يتم اللجوء إليه في مصر، ولذلك يجب عمل العقود بطريقة معينة لحماية أموال الأندية.

وأوضح أن الزمالك لا يستطيع خصم مبالغ كبيرة من فتوح إلا لو الخطأ مذكور في لائحة الفريق الداخلية. مشيرًا إلى أنه حال عدم وجود بند في اللائحة الداخلية يعاقب اللاعب على مغادرة المعسكر، يتم توقيع أقصى عقوبة في اللائحة، كما أن العقوبة لا يجب أن تتخطى الـ25% من قيمة عقده.

وأكد، أنه على حد علمه أن لاعبي الزمالك لم يقوموا بالتوقيع على اللائحة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه ينصح النادي بتسديد مستحقات اللاعب، وأن يكون القرار الصادر في حق اللاعب من جانب المستشار القانوني الذي خضع اللاعب أمامه للتحقيق. وحال صدور أي عقوبات مالية يجب أن يقوم اللاعب بالتوقيع عليها. وأن يتدرب بشكل جماعي أو منفرد مع أحد افراد الجهاز الفني.

وأضاف: "من الوارد أن يقوم فتوح باللجوء لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ومنح النادي مهلة لمدة 15 يوم ومن ثم فسخ العقد بسبب تلك النقطة".

وأتم: "ليس من حق فتوح التوقيع لأي نادٍ طوال الموسم الجاري وليس من حقه التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، لأن فترة الحماية تكون للاعبين فوق الـ28 عام، وفتوح لم يصل لهذا السن".

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا.

وينزل الأهلي ضيفًا اليوم الأربعاء على سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة عن الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم الدبيس

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - أنتوني موديست.

جائزة جديدة تدق أبواب محمد صلاح

أعلنت تقارير بريطانية عن فوز محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ووفقًا لما أدلت به شبكة "Anfield Talk" الإخبارية التي أكدت أن محمد صلاح قد حصد جائزة لاعب الشهر عن شهر أكتوبر قبل الإعلان الرسمي من قبل رابطة البريميرليج.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف في شهر أكتوبر مع ليفربول، حيث أحرز ثنائية في شباك برايتون ومثلها في إيفرتون وهدف فى مرمى نوتنجهام فورست، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر تواجد ليفربول في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع أرسنال.

