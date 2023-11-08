تشكيل آرسنال المتوقع أمام إشبيلية اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق أرسنال الإنجليزي المتوقع، لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني، في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال وإشبيلية في دوري الأبطال

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة إشبيلية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره إشبيلية، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ فريق أرسنال مباراة اليوم ضد إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: جبريل، سلبيا، بن وايت، زينيشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، فييرا.

خط الهجوم: مارتينيلي، تروسارد، ساكا.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد نقطتين.