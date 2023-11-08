نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هربا من جحيم الأولد ترافود".. رونالدو يقرب نجم مانشستر يونايتد من النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تناقش إدارة نادي النصر السعودي في الفترة الحالية، العديد من الخيارات الهامة والمقترحة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وكان السنغالي ساديو ماني، آخر الصفقات الأجنبية التي أبرمتها إدارة الفريق السعودي في الموسم الحالي.

- فاران يقترب من مزاملة رونالدو

وفجرت الصحف العالمية، مفاجأة جديدة عقب نشر أنباء قريبة عن دخول النصر في مفاوضات لضم أحد مدافعي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ونشر الصحفي التركي الشهير أكرم كونور في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس":"أن نادي النصر يخطط للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد الفرنسي رافائيل فاران البالغ من العمر 30 عامًا".

على جانب آخر، يرغب المدافع الفرنسي في الخروج من الدوري الإنجليزي، في ظل تراجع أداء ونتائج الفريق في المواسم الأخيرة، واحتلال مراتب متأخرة في جدول البطولات المختلفة.