نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالتليفون".. الأهلي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن تطورات ملف ضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق.

الأهلي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم الدوري

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن الأهلي بدأ بالفعل مفاوضاته للتعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي لضمه في الميركاتو الشتوي.

وتابع المصدر، أن بعض المسئولين في النادي الأهلي أجروا اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية لمعرفة طلبات إنبي لبيع أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق.

ويعاني الأهلي حاليا من بعض المشاكل في مركز المهاجم، وذلك بعد عدم نجاح الفرنسي أنتوني موديست حتى الآن مع الفريق منذ ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويلتقي الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

