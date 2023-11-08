الرياضة

"بالتليفون".. الأهلي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن تطورات ملف ضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق.

الأهلي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم الدوري 

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن الأهلي بدأ بالفعل مفاوضاته للتعاقد مع أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي لضمه في الميركاتو الشتوي.

وتابع المصدر، أن بعض المسئولين في النادي الأهلي أجروا اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية لمعرفة طلبات إنبي لبيع أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق.

ويعاني الأهلي حاليا من بعض المشاكل في مركز المهاجم، وذلك بعد عدم نجاح الفرنسي أنتوني موديست حتى الآن مع الفريق منذ ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويلتقي الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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