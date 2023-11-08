تشكيل إشبيلية المتوقع أمام آرسنال اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق إشبيلية الإسباني المتوقع، لمواجهة نظيره أرسنال الإنجليزي، في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال وإشبيلية في دوري الأبطال

ويستعد فريق أرسنال لمواجهة إشبيلية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق أرسنال ضد نظيره إشبيلية، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات.

تشكيل إشبيلية المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ فريق إشبيلية مباراة اليوم ضد أرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: أكونا، جوديج، بادي، نافاس.

خط الوسط: إيفان راكيتيش، سوماري، جبريل سو.

خط الهجوم: أوكامبوس، يوسف النصيري، لوكبياكيو.

ترتيب الفريقين في دوري الأبطال قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق أرسنال حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الثالث برصيد نقطتين.