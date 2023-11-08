المصري يستأنف مرانه يوم الجمعة المقبل استعدادا لإنبي بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه عصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة السابعة من الدوري والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يستأنف مرانه يوم الجمعة المقبل

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام وذلك عقب مباراة البنك الأهلي بالجولة السادسة.

يسعي علي ماهر بتصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبيه وتسببت في الخسارة برباعية نظيفة أمام البنك الأهلي.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي قرار بإيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى مع توقيع عقوبة خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

