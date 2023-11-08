نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي يتمني الشفاء العاجل للعامري فاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تقدم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية أمس أدي إلي إجراوه عملية جراحية عاجلة بأحد مستشفيات مدينة السادس من اكتوبر نتيجة النزيف في المخ.

البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

يواصل نادي البنك الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي بالعجوزة استعدادًا لعودة الدوري.

وحقق البنك الأهلي الفوز على المصري برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.