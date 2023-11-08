تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.
تشكيل سيراميكا لمواجهة الأهلي
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.