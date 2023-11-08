نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انتهى الجدل".. تاليسكا يخرس الألسنة ويحسم رحيله عن النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الفترة الأخيرة، أنباء مدوية حول اقتراب رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الموسم الحالي، في ظل اقتراب فترة القيد الشتوي من بدايتها.

ويعتبر تاليسكا، أحد أهم الأوراق الرابحة والأساسية داخل تشكيل العالمي، لما يحظى به من ثقة مدربه كاسترو في تكوين مثلث الرعب الهجومي، رفقة رونالدو وساديو ماني.

- تاليسكا يرد على أنباء رحيله عن النصر

وحرص نجم النصر في حسم الجدل نهائيا، بعد انتهاء مواجهة الفريق بدوري أبطال آسيا أمام نظيره الدحيل القطري، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، جميعهم لتاليسكا.

وأكد تاليسكا فب تصريحاته عقب المباراة:" أنه يشعر بسعادة وراحة كبيرة داخل الفريق، كما أن تجمعه علاقة قوية ووطيدة مع جماهير النصر، والجميع يعلم ذلك".

وتابع:" انضممت إلى الفريق وهو في مرحلة إحلال وتجديد، وذلك السبب وراء فترة عدم الاستقرار المعروفة".

وأختتم:" أشعر بالفخر أني أكون هنا، كما أني فخور أنني ساهمت في مشروع النصر العالمي، والذي أصبح من ضمن أهم الأندية في العالم".

