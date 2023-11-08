عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفتي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي اليوم الأربعاء مع نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏