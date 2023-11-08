نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب الفوز على أنتويرب.. أرقام البرتغالي بيبي لا تتوقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق بورتو البرتغالي في تحقيق الفوز على نظيره فريق رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دو دراغاو معقل فريق بورتو.

أرقام بيبي لا تتوقف

وواصل اللاعب المدافع كيبلير لافيران ليما فيريرا الشهير بـ "بيبي"، كتابة الأرقام القياسية في دوري الأبطال، حيث أصبح أكبر اللاعبين سنا، الذي يشارك في بطولة دوري الأبطال كأساسي في التشكيل.

وسجل بيبي الهدف الثاني لفريق بورتو البرتغالي في مباراة الأمس، أمام فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

وبهذا الهدف، أصبح اللاعب بيبي أكبر اللاعبين سنا تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عن عمر يناهز 40 عاما و256 يوما.

ويقع فريق بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بجوار كل من:

برشلونة، وأنتويرب البلجيكي، وشاختار الأوكراني.

ويحتل فريق بورتو البرتغالي المرتبة الثانية من المجموعة برصيد 9 نقاط، مناصفة مع فريق برشلونة صاحب المركز الأول، بنفس الرصيد من النقاط.