مدرب منتخب مصر يدخل ضمن الترشحيات لتولي القيادة الفنية لنادي اتحاد جدة

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أحمد جودة - القاهرة -

دخل المدير الفني لمنتخب مصر الترشيحات لتولي القيادة الفنية لنادي اتحاد جدة السعودي خلفًا للمدير الفني السابق نونو سانتو.

ويعتبر البرتغالي روي فيتوريا أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي اتحاد جدة السعودي في الفترة القادمة.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن أمس عن توجيه الشكر لنونو سانتو المدير الفني للفريق بسبب سوء نتائج الفريق في دوري روشن السعودي.

مجلس إدارة نادي اتحاد جدة يبحث عن مدير فني جديد

يبحث مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي عن مدير فني جديد يقود الفريق في الفترة القادمة خلفًا للمدير الفني السابق نونو سانتو.

وحقق اتحاد جدة الفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أسيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لخوض مباراة الجولة القادمة في دوري روشن السعودي والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.