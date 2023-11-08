نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن تذكرهم الجماهير ".. بيكيه يسب ريال مدريد ويشعل فتيل حربا في إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تصريحات المدافع الإسباني السابق وقائد نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، صدى كبير بعد حملة الهجوم الذي وجهها اللاعب تجاه غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد خسارة آخر كلاسيكو بين الفريقين.

وكانت أحداث الديربي الأخير بين الريال والبارسا، قد انتهى بفوز الميرنجي بهدفين مقابل هدف واحد.

- بيكيه يهين ريال مدريد

وعلق القائد السابق للبارسا على تلك المباراة قائلا:" هم دائما ينافسون على كل شئ، دون أن يقدموا شئ لذلك، كما أنهم يتوجون بالبطولات أيضا بنفس الأسلوب".

وتابع:" هذا الأمر عكس ما نفعله تماما، نقدم الكثير لدينا طريقة لعب مختلفة، الجميع يتذكرنا، إذا سألت الجماهير حتى الآن تتذكر فريق البارسا مع جوارديولا، والذي لقب بأفضل فريق في التاريخ".

واختتم:" أكبر دليل على حديثي، آخر نسخة دوري أبطال أوروبا توج بها الريال، شاهدنا جميعا الفريق لا يتفوق داخل الملعب على خصومه ولكن يفوز بالمباراة والبطولة".