نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، حقيقة المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الماضية وأيضا في الفترة المقبلة.

حقيقة تولي طارق مصطفي تدريب البنك الأهلي

وقال طارق في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: محدش اتواصل معايا من إدارة الزمالك الحالية لتولي تدريب الفريق، وشرف لأي مدرب تدريب الزمالك بالتأكيد.

وأضاف: حاليا الأمر في يد إدارة نادي البنك الأهلي، أنا احترم تعاقدي مع الفريق، وفي حال تحدث إدارة الزمالك معي فستكون الكلمة النهائية لإدارة الفريق الذي أعمل فيه حاليا.

وتابع: بالتأكيد هدف لأي مدرب تدريب فريق بحجم نادي الزمالك.