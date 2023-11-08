نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير غزل المحلة تختار عبده يحيي رجل مباراة القناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت جماهير غزل المحلة عبر تصويت على الصفحة الرسميـة للنـادي لاعبها عبده يحيـى رجلًا لمباراة الفريق أمام القنـاة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفيـن والتي أقيمت عصر الثلاثاء على ستاد غزل المحلة.

عبده يحيي أفضل لاعب في مباراة القناة



وقدم يحيى أداءً مميزًا طوال المباراة خاصة في الشوط الثاني الذي أحرز فيه هدف الفـوز للفريق في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعد دقيقة واحدة من هدف التعادل للقناة الذي كاد أن يطيح بأحلام الفريق المحلاوي في حصد الثلاث نقـاط.



ويستعد غزل المحلة لمواجهة بترلو اسيوط المقبلة على ملعب الأخير، المقرر لها في الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.



ويحتل غزل المحلة المـركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من المتصدر بتروجيت برصيد 15 نقطة.

