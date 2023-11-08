نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى مهاجما فتوح: انت اللي خسران مش النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن فريق الزمالك يحتاج لقرارات رادعة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الوائح تطبق على الكبير قبا الصغير في الفريق.

طارق مصطفي يهاجم فتوح

وقال طارق في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أحمد فتوح هو الخسران من أزمته مع نادي الزمالك وليس العكس، والنادي مش بيخسر في حال رحيل أي لاعب.

وأضاف: في حال عدم تجديد فتوح عقده مع الزمالك فيجب استمرار تجميده حتى نهاية عقده أو بيعه في يناير.

وواصل: فريق الزمالك حاليا مفكك ويحتاج لوضع أسس جديدة للسير عليها لفترات طويلة وتحقيق نجاحات.