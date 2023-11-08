نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نابولي ويونيون برلين اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل العديد من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، مع نظيره فريق يونيون برلين، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة نابولي ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءًا بتوقيت مصر، والساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب دييغو ارماندو مارادونا.

وكان فريق نابولي قد نجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره يونيون برلين، بهدف نظيف في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ببطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يونيون برلين

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة نابولي ضد يونيون برلين عبر قناة beIN Sports 1HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نابولي ويونيون برلين

قناة bein sport الفرنسية

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة CBC SPORT HD

القمر الصناعي: Europe*Star 1.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.