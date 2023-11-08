نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ريد بول سالزبورج اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية عبر محركات البحث جوجل، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد نظيره ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا؟

تذاع احداث مباراة إنتر ميلان ضد نظيره ريد بول سالزبورج عبر قناة بي إن سبورتس 4 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت عبر نايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة على القمر عرب سات

التردد: 11566.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region، التردد: 11109 عمودي، معدل الترميز: 3407، القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport، التردد: 11293 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3، التردد: 11555 عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°E

ما موعد مباراة إنتر ميلان ضد سالزبورج في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد نظيره ريد بول سالزبورج مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب ريد بول أرينا المباراة المرتقبة بين نادي إنتر ميلان ضد نظيره ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.