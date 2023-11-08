ياسر إبراهيم يتقدم بالهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منح فريقه هدف التقدم أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستطاع إبراهيم أن يحرز الهدف الأول في شباك سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 33 من الشوط الأول، بالمباراة المقامة حاليًا على ستاد عثمان أحمد عثمان، لحساب مؤجلات الجولة الثانية.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏