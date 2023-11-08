نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الشوطين.. الأهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وكان ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجح في منح فريقه هدف التقدم أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستطاع إبراهيم أن يحرز الهدف الأول في شباك سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 33 من الشوط الأول، بالمباراة المقامة حاليًا على ستاد عثمان أحمد عثمان، لحساب مؤجلات الجولة الثانية.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏