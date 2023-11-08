نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تذبذب النتائج.. هل سيرحل تشافي عن البرسا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريق برشلونة ونظيره فريق شاختار الأوكراني في الجولة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بهزيمة برشلونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتعد هزيمة الأمس هي الأولى للفريق الكتالوني، خلال مشوار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة فريق البرسا، لا تنوي إقالة المدرب في الفترة المقبلة، عقب الخسارة أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد في الليجا، وكذلك خسارة الأمس أمام فريق شاختار الأوكراني في دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة بأن المدرب مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ويحظى بثقة إدارة الفريق الكتالوني.

يذكر أن عقد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، سينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ورغم تذبذب النتائج، إلا أن فريق برشلونة يحتل صدارة المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المرتبة الثالثة من الليجا الإسبانية برصيد 27 نقطة.