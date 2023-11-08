اختبار صعب

يخوض الهلال السعودي المتصدر اختبارا صعبا أمام ضيفه التعاون صاحب الترتيب الثالث غدا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويسير الهلال المتصدر برصيد 32 نقطة بشكل مميز في الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، وهو الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري هذا الموسم وكذلك في مختلف المسابقات.

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