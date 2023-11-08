غدا.. بدء فعاليات معرض العلوم الرياضية

يفتتح في الساعة الخامسة عصر غد الجمعة فعاليات وانشطة معرض العلوم الرياضية تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وذلك في مجمع العريمي بوليفارد والتي تستمر فعالياته لمدة يومين، ويعتبر المعرض الاول من نوعه للمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي ممثلةً بدائرة الطب وعلوم الرياضة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، حيث يأتي هذا المعرض هذا العام ضمن خطة المديرية من أجل نشر الثقافة الصحيحة للعلوم الرياضية ورفع كفاءة خدماتها المقدمة للرياضيين، وكذلك لأفراد المجتمع، كما تسعى المديرية في الفترة القادمة لتقديم جميع الخدمات لأفراد المجتمع مثل بعض الفحوصات الطبية وكذلك الاختبارات والمقاييس لقياس اداء الفرد البدني وكذلك في مجال الرعاية النفسية وغيرها من الخدمات.

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