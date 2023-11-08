ختام فعاليات دورة المدربين المستجدين لكرة اليد بمشاركة 30 مدربا

الدورة الثانية تقام لأندية محافظة ظفار

اختتمت أمس دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين بمشاركة 30 مدربا، رعى حفل ختام الدورة محمد بن سالم العلوي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور محاضر الدورة المدرب الجزائري مراد بوسبت مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات وزهير سمحة.

واستهل حفل ختام الدورة بكلمة ألقاها راعي المناسبة قدم فيها الشكر والتقدير للمحاضر والمشرفين عليها والمشاركين مؤكدا بأن إقامة هذه الدورات التدريبية للمدربين الوطنيين، سوف يساهم في إيجاد قاعدة جيدة من المدربين لقيادة الفرق الرياضية بالأندية، حيث يسعى مجلس إدارة الاتحاد حاليا إلى نشر اللعبة في مختلف محافظات السلطنة مؤكدا للمشاركين الاستفادة من المحاضرات العملية والنظرية التى حظيت بها الدورة والاستمرارية وطالبهم بالاستمرارية والاطلاع على ما هو جديد في مجال التدريب لتطوير مستوياتهم والحصول على جرعات إضافية في التدريب وعدم الاكتفاء بما تم التطرق إليه بالدورة مضيفا بأن مجلس إدارة الاتحاد يحرص كل الحرص على تطوير وتأهيل المدربين الوطنيين وصقلهم بأفضل الدورات التدريبية. وكان اليوم الختامي للدورة اشتمل على شرح مواد القانون وشخصية المدرب وكيفية العمل التدريبي ثم مناقشة عامة وطرح الاسئلة للمدربين المشاركين واجراء الاختبارات للدارسين وسوف ينظم الاتحاد دورة تدريبية ثانية مخصصة للأندية محافظة ظفار خلال الفترة 19 الى 22 من الشهر الجاري. بعد ذلك قام محمد العلوي راعي الختام بتكريم المحاضر وتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة وهم عارف بن غلام البلوشي وبدر بن ناصر الحسني وماجد بن حمد الحسني وقيس بن حمد الحسني « مسقط «علي بن ابراهيم البلوشي وعلي بن سالم الدغيشي « السيب «مازن بن سليمان الدغيشي و صلاح بن علي الدغيشي « اهلي سداب « جاسم بن خميس المنوري و مروان بن احمد الزعابي « السويق «بشير بن جميل اليحمدي « بدية « وجمعة بن علي البطاشي « قريات « وعبدالرحمن بن خميس العلوي « ينقل « وميار بنت جميل البدرية « السويق « عماد بن سيف الدغيشي وابراهيم بن خلفان الفوري و باسم بن سعود الرحبي ومهدي بن سالم السليماني وسعيد بن سيف السيابي و احمد بن سليمان الهنائي « السيب «والوليد بن خالد الهنائي «نزوى « ومروان بن سعيد الدغيشي « اهلي سداب «وعبدالرحمن آل عزان وعبدالعزيز بن علي المحروقي « نادي عمان « علي الرواحي وعبدالرحمن بن مبارك الغافري «المصنعة « وربيع بن عبدالله الفزاري « مجيس «ومحمد بن سالم الدغيشي « السيب «.