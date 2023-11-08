استقبال حافل للاعبي منتخبنا الوطني للكريكيت

بعد التأهل لكأس العالم

حظي لاعبو منتخبنا الوطني للكريكت باستقبال حافل بالورود وترحيب حار من قبل المسؤولين والجماهير، وذلك لدى وصولهم الى مطار مسقط الدولي، بعد تحقيقهم للقب منافسات بطولة التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم للكريكيت فئة T20 والتي اختتمت في النيبال، حيث تواجد في حفل الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وأعضاء مجلس ادارة نادي عمان للكريكيت وعدد غففير من الجماهير وأسر اللاعبين وعوائلهم، وأشاد الجميع بالانجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني للكريكيت خلال مشاركته في التصفيات الاسيوية مدينة كيرتيبور بالعاصمة النيبالية كاتمندو.

ويعد فوز المنتخب الوطني للكريكيت بلقب التصفيات الاسيوية، هو ضمان صعوده الى منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت فئة T20للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وأن تأهل المنتخب في عام 2016 بالهند وفي عام 2021 في بطولة العالم للكريكيت لفئة T20 التي استضافتها سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة معاً، لتكون المشاركة الثالثة في عام 2024 في الولايات المتحدة الامريكية.

وبالعودة الى مشاركة منتخبنا الوطني للكريكيت في التصفيات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم للكريكيت فئة T20بالنيبال، فقد قدم نجوم منتخبنا الوطني للكريكيت أداء عالياً ومشرفاً حيث نجحوا في التغلب على نظيرهم المنتخب النيبالي في اللقاء الختامي بمدينة كيرتيبور بالعاصمة النيبالية كاتمندو بحضور قرابة 35 ألف مشجع بالملعب.

وجاء الفوز باللقب الاسيوي وخطف بطاقة مؤهلة مباشرة الى بطولة كأس العالم للكريكيت فئة T20 للمرة الثالثة تحت اشراف المدرب السريلانكي دوليب مينديز، حيث يؤكد هذا الانجاز الدولي الكبير على قدرات وامكانيات لاعبي منتخبنا الوطني للكريكيت الفنية العالية، حيث أشاد المسؤولون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بهذا التتويج المهم، حيث تم استقبال لاعبي المنتخب في صالة كبار الشخصيات بمطار مسقط الدولي، تقديراً لهم على الانجاز المحقق باسم الوطن.

وقد تواجد في حفل الاستقال هشام بن جمعة السناني مدير عام الرعاية والتطوير بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وباول شيردان نائب رئيس نادي عمان للكريكيت، ومادو جيسراني الأمين العام للنادي وعدد من أعضاء مجلس ادارة عمان للكريكيت الى جانب عدد من كبار الشخصيات والمدعوين.

فخورون بالانجاز

وأعرب سعادة بانكاج كيمجي، رئيس مجلس إدارة عمان للكريكيت، عن سعادته بفوز المنتخب الوطني للقب الخاص بالتصفيات الاسيوية وصعوده للمرة الثالثة الى كأس العالم حيث قال: “لقد استطاع لاعبو المنتخب الوطني تسجيل انجاز جديد باسم البلد ونحن فخورون بهم، لقد كانت المباراة النهائية مثيرة جدا في تفاصيلها الفنية المختلفة، وتعد ضمن أفضل المباريات التي شهدتها منذ وقت طويل، لقد كانت مباراة نهائية مستحقة حقًا، وقد أضافت الجماهير النيبالية الكبيرة بُعدًا مختلفًا للنهائي، وفي الختام نهنيء أبطال عمان مجدداً وكذلك أعضاء الجهاز الفني يستحقون الثناء والتقدير على أدوارهم وجهودهم الكبيرة».

وأضاف رئيس عمان للكريكيت ونائب رئيس مجلس الكريكيت الآسيوي (ACC) ومدير مجلس الكريكيت الدولي: « أتقدم بخالص الشكر والامتنان الى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، على دعمه المستمر واللامحدود لنا طوال مسيرة الفريق في الفترة الماضية وحرصه ومتابعته الدائمة، ونتشرّف بأن نهدي هذا اللقب الاسيوي والتأهل إلى كأس العالم للكريكيت لفئة T20 للمرة الثالثة الى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه- مثمنين اهتمام جلالته السامي والمستمر لقطاع الرياضة والشباب ودعمه الكبير لرياضة الكريكيت».

سعادة كبيرة

وأعرب السريلانكي دوليب مينديز مدرب منتخبنا الوطني للكريكيت عن بالغ سعادته بهذا الانجاز، حيث قال لدى وصوله الى مطار مسقط الدولي:» تسجيل هذا الانجاز والتأهل لكأس العالم للريكيت لفئة T20 للمرة الثالثة بسجل خال من الهزائم في مثل هذه التصفيات الاسيوية شديدة التنافس، يعد أمراً مشرفاً للغاية وسيدفعنا لتقديم المزيد خلال النهائيات العالمية، كما نجح لاعبو الفريق في تحقيق الفوز على الدولة المستضيفة للتصفيات الاسيوية وكان ذلك لمرتين، وهذا أمر اخر يدعو للفخر والاعتزاز بقوة وامكانيات لاعبي المنتخب الوطني، وأمام حشد جماهيري يتجاوز حاجز ال30 الف مشجع.