كشف تفاصيل بطولة هوكي عمان الدولية للنساء بمشاركة ٨ فرق

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– مروان آل جمعة: هدفنا تطوير المنتخب النسائي استعدادا لخماسيات كأس العالم

مسقط ـ «الوطن»:

كشف الاتحاد العماني للهوكي مساء أمس الأربعاء تفاصيل بطولة هوكي عمان الدولية للنساء، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، بحضور ديفيا نرانج حرم سفير جمهورية الهند المعتمد بسلطنة عمان، والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي. وتقام البطولة الدولية خلال الفترة من 24 – 26 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 فرق؛ 3 فرق من سلطنة عمان و3 فرق من الهند وفريق الإمارات وفريق من مصر. حيث تحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة وآخرون ممن لهم صلة بتنظيم ورعاية البطولة التي سيشارك فيها 64 لاعبة و 32 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية و 10 حكام وفنيين؛ سيديرون منافسات البطولة، ومن المتوقع أن تحفل البطولة بالعديد من الإيجابيات التي رسمها الاتحاد العماني للهوكي من أجل الارتقاء بالجانب النسائي في اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

تطوير المنتخب النسائي

في بداية المؤتمر الصحفي قال الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي: هذه البطولة جاءت استكمالا للخطة التي وضعها الاتحاد للمنتخب النسائي، حيث شكل الاتحاد منتخب النساء في لعبة الهوكي في يناير لعام ٢٠٢٢، وهو أول منتخب نسائي في سلطنة عمان، واهتم الاتحاد بتطوير المنتخب وذلك من خلال التدريبات المستمرة للاعبات، وأيضا تم عمل بطولة تجريبية عام ٢٠٢٣م وكانت من ضمن الألعاب المصاحبة لمهرجان الخليج الذي أقيم العام الماضي بالتعاون مع الاتحاد العماني للهوكي، ومن خلال تلك المشاركة بدأ المنتخب النسائي عمله استعدادا لكأس العالم.

وتابع رئيس الاتحاد حديثه بالقول: تم العمل على تدشين مراكز إعداد الرياضيين بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واسفر عنها وجود 8 مراكز للفتيات والتي يتم من خلالها تخريج لاعبات على مستوى عال يمكن المشاركة بهن في المنافسات الدولية في السنوات القادمة. وأضاف مروان آل جمعة: تعد هذه البطولة الأولى من نوعها، حيث تستقطب الفرق الدولية من أجل إشهار الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد وجهود سلطنة عمان في تطوير مشروع الرياضة النسائية بشكل عام، وتواجد المنتخب في هذه البطولة خطوة لرفع وإعداد المنتخب فنيا للمشاركة في كأس العالم ويشارك في هذه البطولة 8 فرق منها بطل مصر في خماسيات الهوكي، وثلاث فرق من الهند، بالإضافة إلى فريق من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اختيار الفرق المشاركة وفق معايير وأسس معينة، وأغلب الفرق المشاركة لديها خبرة كبيرة في لعبة الهوكي، وسيسبق البطولة معسكرات داخلية مشتركة للمنتخب مع منتخبي ماليزيا وبولندا ستقام في شهر نوفمبر القادم، أما فيما يخص رعاية البطولة هناك العديد من الشركات ابدت رغبتها في دعم ورعاية البطولة، ونأمل أن تستمر البطولة و تقام بشكل سنوي وأن يتبناها الاتحاد الآسيوي مستقبلا.

خطوة كبيرة لمستقبل الهوكي النسائي

من جانبه قال مدين حظية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي: حرص الاتحاد العماني للهوكي على تخصيص مساحة واسعة للعنصر النسائي في اللعبة تتضمن برامج وانشطة وبطولات ومسابقات متنوعة، ومن ضمنها بطولة هوكي عمان الدولية للنساء، وتم اعتماد الصيغة النهائية للبطولة بعد رفع عدة اقتراحات إلى مجلس إدارة الاتحاد، ويشارك في البطولة ٨ فرق، منها ٣ فرق تمثل سلطنة عمان، و ٣ فرق من الهند و فريق من مصر والفريق الأخير من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقسمت المباريات على مدار ٣ أيام، حيث في كل يوم من البطولة سيقام ٨ مباريات، ومن المتوقع أن تحقق البطولة عوائد كبيرة على مستوى الفرق المشاركة من سلطنة عمان حيث أن جميعها تضم لاعبات من المنتخب الوطني النسائي ومقبلات على المشاركة في كأس العالم لخماسيات الهوكي ٢٠٢٤ في مسقط، وواجه الاتحاد تحديات كبيرة استطاع تجاوزها بجدارة وبأقل الخسائر في مشوار تشكيل أول منتخب نسائي في تاريخ الهوكي العماني.

وأضاف: قطعنا خطوة كبيرة من أجل مستقبل الهوكي النسائي العماني، كما تأتي البطولة بصدد إعداد اللاعبات للاستحقاقات القادمة وتفعيل عامل الاحتكاك بالفرق المشاركة في البطولة ولعب أكبر عدد ممكن من المباريات، ومن جانب آخر يطمح الاتحاد إلى زيادة عدد البطولات والمسابقات النسائية ولا بد من تحقيق التوازن فيها مقارنة بالبطولات والمسابقات الخاصة بالرجال، ووقع الاتحاد العماني للهوكي على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل تنفيذ هذه البطولة، وبشكل عام وضع الاتحاد عدة أهداف من تنظيم البطولات الدولية، منها تسجيل عدد كبير من المباريات الودية، وتحضير اللاعبات لأجواء المباريات الدولية والتكيف عليها وكسب المهارات اللازمة لإدارة مجرياتها وأحداثها، وإتاحة فرصة للحكام والفنيين العماني للمشاركة في تنظيم بطولات دولية تكسبهم المزيد من الخبرة، وإعداد وتأهيل كوادر عمانية شبابية قادرة على إدارة بطولات دولية بهذا المستوى، وفرصة لتشغيل أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حضورها لتقديم فعاليات مصاحبة وخدمية في البطولة سواء كان في القطاع الفندقي أو اللوجستي.

وقال نائب رئيس الاتحاد: استطاع الاتحاد العماني للهوكي تحقيق سمعة جيدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاستضافات العديدة للبطولات في الأشهر القليلة الماضية، كما تمكنا من استقطاب منتخبات من مختلف قارات العالم، وهذه البطولات ساهمت في زرع ثقة الاتحاد الدولي والآسيوي في الاتحاد العماني لاستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي ٢٠٢٤ والذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز في خماسيات الهوكي، ونعول على جميع الكوادر العمانية كل في مجاله على نجاح استضافة كأس العالم، وفيما يخص المنتخب النسائي أشارت التقارير الدورية التي تصدر من الجهاز الفني والإداري للمنتخب على التطور الملحوظ في المستوي الفني للاعبات، وعلى الرغم من ذلك من الظلم مقارنة مستوى المنتخب النسائي بالمنتخبات الرجالية باعتباره منتخبا حديث الولادة تم تدشينه قبل نحو عامين وكلنا راض عن المرحلة التي وصل إليها المنتخب النسائي الوطني، ونأمل أن يظهر المنتخب بصورة جيدة في منافسات بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، في الجانب الآخر وجود الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ساهم وبشدة على تمكين المنتخب الوطني النسائي من خلال تفعيل البطولات والمسابقات النسائية، كما أن التسهيلات التي يقدمها الاتحاد تشجع القطاع الخاص على تفعيل التعاون المستمر والمساهمة في تنفيذ خطط الاتحاد، ويعكف الاتحاد على تحديث وتجويد الخطة التدريبية للمنتخب النسائي ورفع مستوى المعسكرات والتدريبات فيها، حيث سيتضمن الخطة معسكرات مشتركة مع منتخبا ماليزيا وبولندا للتعويض عن المشاركة في بطولة مصر التي تأجلت لعدة ظروف، ولدينا خطة لتنظيم معسكر خارجي لرفع الجاهزية الفنية للمنتخب الوطني النسائي للهوكي، وبعد كل شهرين يقوم الجهاز الفني في المنتخب على تقييم الأداء والمستوى الفني بجانب تفعيل مراكز إعداد الرياضيين ببرامج خاصة تستهدف الإناث المنتسبات للمراكز لإعداد جيل جديد من لاعبات الهوكي.

تدشين شعار البطولة

بعد ذلك قامت كابتن المنتخب النسائي علا بنت سليمان البلوشية بتدشين شعار بطولة هوكي عمان الدولية للنساء.