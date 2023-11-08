مسابقات اليد تدرس مقترحات ونظام دوري الأولى بعد الاتفاق مع الأندية

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد العُماني لكرة اليد يوم امس الأربعاء اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أندية الدرجة الأولى وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور محمد بن سالم العلوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات وزهير سمحة خبير التحكم بالاتحاد وممثلي 5 أندية من اصل 7 المشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2023/‏2024 ؛ وهي مسقط ونادي عمان واهلي سداب والسيب وخصب، وغاب عن الاجتماع ممثلا ناديي صلالة ونزوى وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة الأمور التى صاحبت منافسات الدوري في الموسم الماضي من كافة الجوانب وبعد مناقشة مستفيضة من قبل الجميع تم الاتفاق على انطلاق الدوري عقب ختام منافسات بطولة درع الوزارة في شهر فبراير القادم بعد عودة اللاعبين إلى أنديتهم عقب ختام مشاركه منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في شهر يناير 2024.

وسيتم رفع المقترحات التى خرج بها الاجتماع إلى لجنة المسابقات التي ستقوم بدراسة النظام المقترح للدوري، حيث اقترحت الأندية إقامة الدوري خلال مدة بين شهرين الى ثلاث شهور بدون ضغط في عدد المباريات واقترحت بأن يقام الدوري المقترح الاول إقامته بنظام تجميع النقاط والنادي الحاصل على عدد أكبر من النقاط يتوج باللقب والمقترح الثاني إقامة الدوري بنظام النهائيات والنادي الحاصل على اكبر عدد من النقاط يصعد إلى المباراة النهائية والناديان الحاصلان على المركزين الثاني والثالث يلعبان مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية حيث ستقوم اللجنة بعد دراسة المقترحات برفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد النظام الذي سيطبق في هذا الموسم مراعاة لظروف الأندية.

وكانت الاندية تقدمت بطلبات الى اتحاد اليد تطلب فيها تأجيل انطلاق الدوري وتقليص فترته وذلك لتجنب تحميل موازنات الاندية تكاليف مالية كبيرة نظرا لطول فترة مباريات الدوري.

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