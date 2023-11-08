باسل الرواس يرعى حفل توقيع اتفاقية مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد

يرعى اليوم سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب حفل توقيع اتفاقية وتنفيذ مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد وعدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في الساعة الحادية عشرة صباحا بمبنى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالخوير.

يعد مشروع مراكز إعداد الرياضيين من أهم المشاريع التي يحرص عليها الاتحاد العماني لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بهدف تطوير كرة اليد العمانية بمختلف المحافظات، حيث سيتم تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى في 8 أندية وهي نادي عمان والسيب والشباب ونزوى وعبري وينقل وصحم ومجيس، وسيتولى مهمة الإشراف على تدريبات المراكز طاقم فني وإداري تم اختيارهم بعناية ووقع الاتحاد معهم عقودا لتدريب المراكز.

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