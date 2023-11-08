184 مشروعا يشارك فـي مسابقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاريع الرياضية

شهدت النسخة الأولى من مسابقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاريع الرياضية تحت عنوان «شاركنا التغيير» مشاركة 184 مشروعا، وذلك خلال الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة الرئيسية للمسابقة لتلقي المشاريع الراغبة في المشاركة، وقد بدأت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المشاركة في هذه النسخة وذلك لتحديد المتأهلين للمرحلة النهائية من المسابقة قبل الاعلان الرسمي عن المشاريع الفائزة في هذا العام، حيث إن المسابقة في هذه النسخة تستهدف جميع مجالات مشاريع النشاط البدني والرياضي الهادفة لتغيير سلوك أفراد المجتمع نحو نمط حياة صحي، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المسابقة إلى تحقيق أهداف أسمى وأبرزها تشجيع جميع أفراد المجتمع على إيجاد مشاريع تضمن عيش حياة صحية وحيوية أكثر من خلال تفعيل النشاط البدني وجعله أسلوب حياة، وغرس ثقافة المبادرة والإبداع والابتكار، وكذلك رفع مستوى ممارسة النشاط البدني في المجتمع، وإشراك جميع فئات المجتمع من أفراد وفرق ومؤسسات في المشاريع الرياضية الموجهة للمجتمع، بالإضافة إلى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.

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