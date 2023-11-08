نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع سعودي على ضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، على دخول سباق سعودي من ثلاث أندية، لضم نجم نادي برشلونة الإسباني ماركوس الونسو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب بعض التقارير فأن نادي برشلونة لن ينوي التجديد لنجم تشيلسي السابق، نظرًا لعدم إعتماد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق على اللاعب خلال هذه الفترة وخروج اللاعب من حساباته الفنية.

وذكر الصحفي التركي اكرم كونور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ان كل من الهلال والاتفاق واتحاد جدة مهتمين بضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.



وفي سياق متصل يهتم أيضًا نادي أتليتكو مدريد بضم اللاعب، وبحسب ما نشره موقع "football transfers"، فأن الروخي بلانكوس أبدت اهتمامها بتقديم عرض لمدة موسم واحد فقط للاعب الاسباني.