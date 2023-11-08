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أحمد جودة - القاهرة - فوز بنى عبيد والمنصورة ومالية كفر الزيات والهلال والحمام وتعادل الأوليمبي

شهدت مباريات الجولة الرابعة لمجموعتي بحري في دورى القسم الثاني (ب) فوز فريق بنى عبيد على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين سجلهما علاء متولي بواقع هدف في كل شوط.



-فوز فريق المنصورة على فريق مرحز شباب تلا بهدفين نظيفين سجلهما حسني زكي من ركلة جزاء في الشوط الأول وأحمد الروسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- فوز فريق مركز شباب القزازين على فريق بلقاس بهدف هاني رشدى في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.



- فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق اتحاد نبروه بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله الرويني في الدقيقة 9 من الشوط الأول وأحمد عبد العال في الشوط الثاني.



- تعادل فريق بايونيرز مع فريق الصيد بالمحلة بهدفين لكل منهما حيث تقدم بايونيرز بهدفين في الشوط الأول وتعادل الصيد في الشوط الثاني.

المجموعة السادسة



- تعادل فريق الاوليمبي مع فريق دلفى بهدفين لكل منهما حيث تقدم الاوليمبي بهدف محمود الملك من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وتعادل ميدو لدلفى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أحرز آليو بداره الهدف الثاني للأوليمبي في الدقيقة 6 من الشوط الثاني.

وتمكن دلفي من خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.



-- فوز فريق فريق الهلال الضبعة على فريق طلائع الاسطول بهدف دون رد سجله محمد ادكو من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط الثاني.



-- فوز فريق الحمام على فريق مركز شباب كوم حمادة بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الحمام بهدف دون رد سجله محمد رمضان في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل كوم حمادة هدف في الدقيقة 96.

واستطاع محمد رمضان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 97