نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاضية أفشة تقود الأهلي لفوز قاتل على سيراميكا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، فوزًا قاتلًا أمام سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري المصري.

ومنح محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، فريقه فوزًا في الدقائق الأخيرة من المباراة وتحديدًا في الدقيقة 91 من اللقاء، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة بالدوري.

وتقدم ياسر إبراهيم مدافع المارد الأحمر، في الدقيقة 33 من الشوط الأول، بالمباراة التي أقيمت على ستاد عثمان أحمد عثمان، لحساب مؤجلات الجولة الثانية.

وتعادل الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، لصالح فريقه في الدقيقة 55 من المباراة، ولعب الفريق من الدقيقة 68 منقوصًا لاعبًا، بعد حصول رجب نبيل على البطاقة الحمراء.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏