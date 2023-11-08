نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر



وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.