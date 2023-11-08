نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة يسجل رقما مميزا مع الأهلي أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق محمد مجدي أفشة، رقما مميزا مع فريقه، وذلك في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، والتي تعود لمنافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

ووصل نجم خط وسط الأهلي، للمباراة رقم 200 في مختلف البطولات، إضافة لتسجيله هدف الفوز.

أبرز أهداف أفشة مع القلعة الحمراء

ومنذ الانضمام للقلعة الحمراء، في شهر يوليو عام 2019، سجل أفشة أهداف حاسمة في بعض المباريات، أبرزها هدف الفوز أمام الزمالك " القاضية ممكن"

أفشة كان صاحب مشوار مميز مع نادي إنبي، قبل الانضمام لبيراميدز في العام الأول لتأسيسه، ويفتتح أولى أهدافه في الدوري.

الانتقال للأهلي كان مفتاح التوهج لأفشة ليواصل نجاحه، رغم تراجعه في بعض الفترات.

وينتظر الأهلي مواجهة الجونة في الحادي عشر من الشهر الحالي، ضمن مؤجلات الأهلي بداعي المشاركة في الدوري الإفريقي.