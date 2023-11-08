نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعثر على بديل كاسيميرو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع لاعب وسط جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي تبدأ في يناير 2024 من أجل تعويض إصابة نجم خط الوسط البرازيلي كاسيميرو.



ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كاسيميرو تعرّض لإصابة في أوتار الركبة في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة على يد نيوكاسل يونايتد والتي من المتوقع أن تبعده عن المباريات لعدة أسابيع.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني قايدو رودريجيز الذي توج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022،ونجم خط وسط ريال بيتيس وذلك في يناير المقبل.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رودريجيز البالغ من العمر 29 عامًا والذي كان جزءًا من تشكيلة الأرجنتين الفائزة بكأس العالم ينتهي عقده في 30 يونيو 2023 مما يسمح له بالتفاوض مع أيّ نادي اعتبارًا من يناير المقبل.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأنّ مانشستر يونايتد صوب أنظاره نحو قايدو رودريجيز بطلب من الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر والذي أبلغ مسئولي الشياطين الحمر أنّ قايدو هو اللاعب الأمثل لتعويض غياب كاسيميرو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المتوقع أن يواجه المان يونايتد منافسة على التعاقد مع قايدو في ظل التقارير الصحفية التي تُفيد بأن برشلونة مهتم بالتعاقد معه لكن في صيف عام 2024، حيث يركز النادي الكتالوني على اللاعبين المجانيين وصفقات الإعارة وسط مشاكلهم المالية.



وألمحت الصحيفة البريطانية أن قايدو رودريجيز يلعب مع ريال بيتيس مُنذ 3 سنوات، حيث انضم إلى الفريق قادمًا من كلوب أمريكا المكسيكي وبات أحد الركائز الأساسية مع النادي الأندلسي ونال معه لقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-2022.



ونوهت الصحيفة البريطانية أن رودريجيز خاض مع ريال بيتيس حتى الآن في الموسم الحالي 14 مباراة في مُختلف البطولات وساهم في صناعة هدفين، حيث سجّل هدف وصنع مثله بإجمالي دقائق بلغ قدرها 1077 دقيقة.