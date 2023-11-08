نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم تشيلسي في يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يدرس التعاقد مع تريفوه تشالوبا نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبل.



ولفت موقع Teamtalk البريطاني أن تشالوبا كان على وشك الرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني لكن تردد النادي البافاري في تلبية المطالب المالية للنادي اللندني حال دون إتمام الصفقة.



وأكد الموقع البريطاني أن تشيلسي يرغب في التخلص من تشالوبا البالغ من العمر 24 عامًا وسط ترقب من مانشستر يونايتد الذي يواجه منافسة من بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الراغبين أيضًا في التعاقد معه.



وأوضح الموقع البريطاني أن تشالوبا يعتبر أحد خريجي أكاديمية تشيلسي وتزعم التقارير الصحفية أنه ليس سعيدًا بإجباره على الرحيل ويفضل البقاء والقتال من أجل مكانه بالرغم من خروجه من حسابات المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على المدى الطويل.



ونوه الموقع البريطاني أن توماس توخيل المدير الفني الأسبق للبلوز وبايرن ميونخ حاليًا قد منح تشالوبا الفرصة للظهور للمرة الأولى مع البلوز خلال فترته في صفوف الفريق وما زالت العلاقة بين الثنائي إيجابية للغاية، حيث تشير المصادر إلى أن بايرن ميونخ يعتبر خيارًا محتملًا لتشالوبا في يناير المقبل.



وأفاد الموقع البريطاني بأنه بجانب بايرن ميونخ فإن بروسيا دورتموند مهتم للغاية بإتمام صفقة للتعاقد مع تشالوبا وتحدث مع وكلائه حول احتمالية الانضمام إلى بروسيا دورتموند في يناير المقبل.



وألمح الموقع البريطاني أن كلا من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند قد يواجهان منافسة كبيرة من مانشستر يونايتد الذي يراقب أيضًا وضع تشالوبا عن قرب ويفكر في التحرك لمحاولة بقاؤه في إنجلترا.



وأشار الموقع البريطاني إلى تشيلسي يرغب في الحصول على مقابل مالي يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني لبيع تشالوبا لكن من المتوقع أن يقبل بأقل من ذلك، حيث يرغب تشيلسي في بيعه حتى يتمكن من جلب العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأردف الموقع البريطاني أن تشالوبا يحرص على البقاء في إنجلترا في حال تعذر استمراره مع تشيلسي، حيث يستهدف الانضمام إلى أحد الأندية الكبرى في البريميرليج من أجل اللعب في البطولات الأوروبية بعدما رفض في الصيف الماضي الانضمام إلى نوتينجهام فورست.



وأضاف الموقع البريطاني أن تشالوبا شارك في 63 مباراة مع الفريق الأول لتشيلسي منذ تصعيده ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.