أفشة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وفاز الأهلي مساء اليوم على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

أفشة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وسجل أفشة هدف فوز الأهلي الثاني والنقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع ليحصد فريقه ٣ نقاط هامة.

وتسلم أفشة جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب نهاية اللقاء من قبل مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.