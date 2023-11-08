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أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل عن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال صاحب الهدف الثاني بعد المباراة:"الحمد لله على المكسب مبروك للنادي الأهلي".

وأضاف:"لا يهم من يسجل الأهداف، أي لاعب يسجل نحن جميعًا في فريق واحد، مشوار الدوري لا يزال طويلًا".

أول تعليق من أفشة بعد هدفه القاتل أمام سيراميكا كليوباترا

وتابع:"لعب 200 مباراة في النادي الأهلي خلال 4 مواسم أمر مميز للغاية ومهمة لتاريخ اللاعب وأنا فخور بالوصول لهذا الرقم".

وأشار:"الأهداف سواء صناعة أو تسجيل من الله عز وجل، أنا بحب النادي الأهلي وجمهوره على رأسي من فوق".

وأكمل:"أقل شيء ممكن نقدمه للشعب الفلسطيني التبرع بالتي شيرت الأغلى في تاريخي وأتمنى لهم إن شاء الله الأمور تكون جيدة في الفترة المقبلة".