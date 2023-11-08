نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات هستيرية من جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المقاولون العرب بعد هدف أفشة بالوقت القاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرجات ملعب المقاولون العرب احتفالات هيسترية من قِبل جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هدف أفشة القاتل في مرمي سيراميكا كليوباترا.

وانتهت مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بفوز كتيبة مارسيل كولر بهدفين مقابل هدف.

وخاض الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.