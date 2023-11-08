نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم الفوز.. رقم سلبي متكرر للأهلي للمباراة السابعة على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على مباراة فريق سيراميكا كليوباترا أمام نظيره فريق الأهلي، وذلك بفوز الضيوف في مباراة اليوم فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورغم الفوز للقلعة الحمراء، إلا أن هناك رقم سلبي ملازم للأهلي خلال الموسم الجاري، حيث خاض الفريق 10 مباريات في كافة البطولات المحلية والقارية.

آخر 7 مباريات للأهلي استقبلت شباكهم 7 أهداف، وحافظوا على نظافة شباكهم في مباراة واحدة فقط.

جاءت جميع الأهداف في شباك المارد الأحمر في شوط المباراة الثاني، وذلك على النحو التالي:

هدف المقاولون العرب في الدقيقة 89

هدف الإسماعيلي في الدقيقة 90

هدف صنداونز في الدقيقة 52

هدف سيمبا في مباراة العودة مع الدقيقة 68

هدفا سيمبا في مباراة الذهاب في الدقيقة 53 و59 على الترتيب.

هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 58.

ويقع فريق الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة وبفارق مباراتين لصالحه ونقطة واحدة عن فريق بيراميدز صاحب الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.