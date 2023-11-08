جماهير الزمالك تشعل ستاد القاهرة بهذه الهتافات القاسية قبل مباراة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -

حرصت جماهير نادي الزمالك الموجودة حاليا باستاد القاهرة الدولي، لمتابعة أحداث مباراة الأبيض ضد نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، على توجيه العديد من الهتافات القاسية ضد بعض اللاعبين الغير ملتزمين.



وهتفت جماهير القلعة البيضاء باستاد القاهرة الدولي: "حق النادي مفهوش معلش، الزمالك مبيتهددش".



وتابعت جماهير الأبيض: "الزمالك فوق أي لاعيب كل الدعم لحسين لبيب".



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أصدر بعض القرارات الصارمة خلال الأيام القليلة الماضية ضد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.



يأتي ذلك على خلفية خروجهم من معسكر الفريق استعدادا لمواجهة زد الأخيرة في الدوري، دون الحصول على إذن.



ومن جانبها قررت إدارة القلعة البيضاء، إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، بالإضافة إلى عرضهم للبيع.



تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.



موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في كأس مصر



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في كأس مصر



وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في مصر والشرق الأوسط.