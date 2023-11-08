نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي يكشف سبب الخسارة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، إن حالة الطرد أثرت على لاعبي الفريق في آخر الشوط الثاني من اللقاء الذي جمعه بالاهلي في الدوري.

أيمن الرمادي: سيراميكا كليوباترا فريق كبير ويحتاج لبعض التدعيمات

وأكد أيمن الرمادي في تصريحات عبر الموتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة وحاولنا الخروج بنتيجة إيجابية".

وأكمل: "الطرد أثر على لاعبي الفريق في آخر الشوط الثاني ما أدى إلي استقبال الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة".

وتابع: "نادي سيراميكا كليوباترا فريق كبير بمجلس إدارته ولاعبيه ومستمر مع الفريق".

وأضاف: "نحتاج للتدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة على الأقل اثنين أو ثلاثة لاعبين على الأقل".

واختتم:" هناك أخطاء في الفريق سنعالجها في فترة التوقف الدولي القادمة قبل عودة مباريات الدوري مرة أخرى".

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.